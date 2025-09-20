Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem Quedlinburger SV am Samstag nicht, als er sich vor 56 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen die VfB Germania Halberstadt II geschlagen geben musste.

Quedlinburg/MTU. Das Match zwischen Quedlinburger und Halberstadt ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – Minute 64

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Platz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (64.). Damit war der Sieg der Halberstädter entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Deiters, Struckmeyer (61. Bode), Brunner, Rieneckert, Stertz (46. Pathak), Pflug (66. Rink), Hamann (63. Möller), Beti, Spannaus (83. Gabriel), Filippov

VfB Germania Halberstadt II: König – Tunsch, Stender, Platz, Genschmar, Conrad (46. Lippoldt), Eckert (83. Al-Ali), Wiedenbein (76. Wenig), Dannhauer, Theile (83. Wanka), Allner (76. Menge)

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56