Für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).

Quedlinburger SV unterliegt FC Einheit Wernigerode II knapp mit 0:1

Quedlinburg/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und FC Einheit Wernigerode II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2.

Nach 14 Minuten brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Hahn, Pflug, Struckmeyer, Spannaus (68. Lindow), Möller, Hamann, Stertz (59. Arbeiter), Meves (46. Apel), Brunner, Beti (59. Bode)

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Niehoff (46. Schmidt), Peszt, Foltis, Vollmer, Kläfker, Clemens (46. Beddigs), Böhme, Blecker, Kodatis, Reitmann (81. Leventyüz)

Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50