Kein Punktgewinn für Quedlinburger SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hinnehmen.

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mario Fehnle. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Ilsenburg beobachten.

Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Ilsenburg noch einen drauf: In Minute 77 wurde ein weiteres Tor durch Moritz Kuthe erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV liegt 0:2 im Rückstand – 77. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem Quedlinburger SV doch noch gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Wayne Odhiambo Beti den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Quedlinburger erlangte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Beti, Hahn, Struckmeyer (75. Brunner), Möller, Pflug, Deiters, Spannaus, Hamann, Rieneckert, Apel (56. Stertz)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp, Berndt, Reuss (87. Kiefer Morobel), Urban, Donner, Donner, Klaus (32. Sielaff), Hinze (75. Kuthe), Watanabe (79. Waldmann), Hanns

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32