Der Quedlinburger SV hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt II mit 0:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Vor 56 Zuschauern hat sich das Team von Mario Fehnle mit 0:2 (0:1) gegen Halberstadt eine Niederlage eingestehen müssen.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – Minute 64

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Platz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (64.). Damit war der Triumph der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Quedlinburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Brunner, Pflug (66. Rink), Deiters, Filippov, Spannaus (83. Gabriel), Struckmeyer (61. Bode), Hamann (63. Möller), Stertz (46. Pathak), Rieneckert, Beti

VfB Germania Halberstadt II: König – Genschmar, Eckert (83. Al-Ali), Stender, Allner (76. Menge), Conrad (46. Lippoldt), Dannhauer, Platz, Tunsch, Wiedenbein (76. Wenig), Theile (83. Wanka)

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56