Für den Quedlinburger SV endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das Match zwischen Quedlinburger und Ilsenburg ist mit einer klaren 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Marcel Reuss (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Ilsenburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Moritz Kuthe den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Minute 77: Quedlinburger SV mit 0:2 im Rückstand

In der Nachspielzeit nutzte der Quedlinburger SV doch noch die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Wayne Odhiambo Beti (Quedlinburger) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Quedlinburger erzielen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Struckmeyer (75. Brunner), Hahn, Apel (56. Stertz), Rieneckert, Hamann, Pflug, Beti, Spannaus, Möller, Deiters

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Reuss (87. Kiefer Morobel), Hanns, Watanabe (79. Waldmann), Klaus (32. Sielaff), Hinze (75. Kuthe), Urban, Donner, Berndt, Donner, Hotopp

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32