Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt vor 53 Fußballfans über einen soliden 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

SC Germ.1993 Kroppenstedt erkämpft einen Heimsieg gegen SV Einheit Bernburg mit 4:1

Kroppenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 53 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 1 geboten. Die Kroppenstedter waren den Gästen aus Bernburg mit 4:1 (3:1) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Michael Zeppernick für Kroppenstedt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz (14.).

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Manuel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (48.). Die Kroppenstedter sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Zeppernick (82. Franke), Conrad, Peschek (61. Bode), Hoffmann, Böttger (82. R. Mohr), Tobisch, Stein, Gruhle (61. Burger), Liehr, Helbig

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Krüger, Pundzin, Salehzada (68. Malz), Weber, Kupka, Kohl (51. Henze), Walter, Ehrich, Schaaf

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53