Der SC Germ.1993 Kroppenstedt erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 53 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Kroppenstedt/MTU. Die 53 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kroppenstedter besiegten die Gäste aus Bernburg mit 4:1 (3:1) souverän.

Michael Zeppernick (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz (14.).

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Manuel Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (48.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Gruhle (61. Burger), Conrad, Zeppernick (82. Franke), Helbig, Tobisch, Peschek (61. Bode), Hoffmann, Stein, Liehr, Böttger (82. R. Mohr)

SV Einheit Bernburg: Käding – Kohl (51. Henze), Ehrich, Schaaf, Kupka, Krüger, Salehzada (68. Malz), Weber, Walter, Fischer, Pundzin

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53