Der SC Germ.1993 Kroppenstedt errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 53 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Kroppenstedt/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz- Platz 1 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Kroppenstedter gewannen souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Rivalen aus Bernburg.

Gleich nach Spielstart schoss Michael Zeppernick das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Kroppenstedter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Mohammad Wais Salehzada der Torschütze (14.).

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Manuel Hoffmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (48.). Damit war der Triumph der Kroppenstedter entschieden. Die Kroppenstedter haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Hoffmann, Zeppernick (82. Franke), Conrad, Tobisch, Peschek (61. Bode), Gruhle (61. Burger), Helbig, Liehr, Böttger (82. R. Mohr), Stein

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Weber, Kupka, Ehrich, Krüger, Schaaf, Walter, Pundzin, Kohl (51. Henze), Salehzada (68. Malz)

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53