Der SC Germ.1993 Kroppenstedt errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 53 Fußballfans einen klaren 4:1 (3:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Kroppenstedt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 53 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 1 geboten. Die Kroppenstedter setzten sich souverän mit 4:1 (3:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Michael Zeppernick für Kroppenstedt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz (14.).

Daniel Tobisch traf für Kroppenstedt gleich mehrmals in Minute 27 und 44. Spielstand 3:1 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Bereits vier Minuten später konnte Manuel Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (48.). Mit 4:1 gingen die Kroppenstedter als Sieger vom Platz. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Einheit Bernburg

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Gruhle (61. Burger), Stein, Zeppernick (82. Franke), Tobisch, Helbig, Böttger (82. R. Mohr), Hoffmann, Liehr, Conrad, Peschek (61. Bode)

SV Einheit Bernburg: Käding – Kohl (51. Henze), Salehzada (68. Malz), Ehrich, Schaaf, Kupka, Weber, Krüger, Fischer, Walter, Pundzin

Tore: 1:0 Michael Zeppernick (10.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (14.), 2:1 Daniel Tobisch (27.), 3:1 Daniel Tobisch (44.), 4:1 Manuel Hoffmann (48.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Felix Rausch; Zuschauer: 53