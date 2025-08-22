Eine Niederlage für den SC Germ.1993 Kroppenstedt besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (0:0).

Kroppenstedt/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Kroppenstedt eine Niederlage gegen den SV Plötzkau 1921 hinnehmen. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (64.). Die Kroppenstedter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tobias Reiners der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

1:1 für SC Germ.1993 Kroppenstedt und SV Plötzkau 1921 – 65. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Plötzkauer durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Auf der Gastseite sprang Paul Hoppe für Erik Rene Gebbert ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Hoppe den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Hoffmann, Peschek, Liehr, Tobisch, Bode, Zeppernick, Sommermeyer, Burger, Helbig, Böttger

SV Plötzkau 1921: Wedding – Kluge, Sack, Fechtner (61. Döltz), Gruschetzki, Van Linthout, Gebbert (68. Hoppe), Beck, Reiners, Hesse, Christmann

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97