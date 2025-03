Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der SV 1890 Westerhausen II vor 70 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode II freuen.

Thale/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern der dachbleche24 Wolfsberg-Arena geboten. Die Westerhausener setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

In Minute 11 schoss Matheus Dos Anjos Bispo das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bastian Böhme den Ball ins Netz (14.).

Unentschieden. Westerhausens Dos Anjos Bispo konnte seinem Team in Minute 18 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Friedrich Reitzig den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (83.). Damit war der Triumph der Westerhausener entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – FC Einheit Wernigerode II

SV 1890 Westerhausen II: Werner – Blume (60. Lehmann), Dos Anjos Bispo, Fricke, Michaelis, Bäcker, Stender, Sidibe, Reitzig (87. Gottschalck), Lindenberg, Borchardt

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Böhme, Foltis (23. Herbst), Wagner (46. Niehoff), Blecker, Peszt, Posselt (55. Hinze), Kodatis, Beddigs, Clemens, Steinke (87. Danielack)

Tore: 1:0 Matheus Dos Anjos Bispo (11.), 1:1 Bastian Böhme (14.), 2:1 Matheus Dos Anjos Bispo (18.), 3:1 Friedrich Reitzig (83.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Mario Hüneburg, Dieter Splettstößer; Zuschauer: 70