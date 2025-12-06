Dem SV Darlingerode/Drübeck gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die VfB Germania Halberstadt 2 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Ilsenburger besiegten die Gäste aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Anpfiff schoss Franz Lüderitz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor konnten die Ilsenburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hendryk Stretzel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

2:0 Vorsprung für SV Darlingerode/Drübeck – Minute 62

Bereits zwei Minuten später konnte Lüderitz (Darlingerode/Drübeck) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 3:0 verließen die Ilsenburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Stretzel, Kühne, Bressel (75. Wachsmuth), Keil (83. Gallert), Niehoff, Boje (80. Mahrholz), Braitmaier, Lüderitz, Trute, Festerling

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch, Conrad, Theile (68. Menge), Wiedenbein, Simon, Stender (59. Bergmann), Allner, Genschmar, Lippoldt (56. Qaderi), Wenig

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50