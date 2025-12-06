Dem SV Darlingerode/Drübeck glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die VfB Germania Halberstadt 2 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger waren den Gästen aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Gleich nach Spielstart schoss Franz Lüderitz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). In der zweiten Halbzeit setzte Darlingerode/Drübeck noch einen drauf: In Minute 62 wurde ein weiteres Tor durch Hendryk Stretzel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck führt nach 62 Minuten 2:0

Unmittelbar darauf gelang es Lüderitz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Festerling, Braitmaier, Kühne, Bressel (75. Wachsmuth), Niehoff, Stretzel, Lüderitz, Boje (80. Mahrholz), Keil (83. Gallert), Trute

VfB Germania Halberstadt 2: König – Lippoldt (56. Qaderi), Genschmar, Wenig, Allner, Simon, Theile (68. Menge), Stender (59. Bergmann), Wiedenbein, Tunsch, Conrad

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50