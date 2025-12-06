Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der SV Darlingerode/Drübeck vor 50 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die VfB Germania Halberstadt 2 freuen.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger waren den Gästen aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Franz Lüderitz für Darlingerode/Drübeck traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Darlingerode/Drübeck noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Hendryk Stretzel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Lüderitz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Ilsenburger haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Festerling, Lüderitz, Niehoff, Keil (83. Gallert), Braitmaier, Stretzel, Trute, Bressel (75. Wachsmuth), Boje (80. Mahrholz), Kühne

VfB Germania Halberstadt 2: König – Simon, Tunsch, Conrad, Stender (59. Bergmann), Lippoldt (56. Qaderi), Wiedenbein, Theile (68. Menge), Genschmar, Wenig, Allner

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50