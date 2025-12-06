Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der SV Darlingerode/Drübeck vor 50 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die VfB Germania Halberstadt 2 freuen.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halberstadt durch.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Franz Lüderitz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Ilsenburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Hendryk Stretzel der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Minute 62: SV Darlingerode/Drübeck baut Führung auf 2:0 aus

Nur kurz darauf gelang es Lüderitz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Darlingerode/Drübeck sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Niehoff, Keil (83. Gallert), Kühne, Boje (80. Mahrholz), Bressel (75. Wachsmuth), Braitmaier, Lüderitz, Trute, Festerling, Stretzel

VfB Germania Halberstadt 2: König – Theile (68. Menge), Conrad, Wiedenbein, Allner, Lippoldt (56. Qaderi), Tunsch, Genschmar, Wenig, Stender (59. Bergmann), Simon

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50