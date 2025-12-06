Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der SV Darlingerode/Drübeck vor 50 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen die VfB Germania Halberstadt 2 freuen.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger waren den Gästen aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Franz Lüderitz (SV Darlingerode/Drübeck) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Ilsenburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hendryk Stretzel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck baut Vorsprung auf 2:0 aus – 62. Minute

Bereits zwei Minuten darauf konnte Lüderitz (Darlingerode/Drübeck) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 3:0 verließen die Ilsenburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Darlingerode/Drübeck sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Trute, Boje (80. Mahrholz), Kühne, Festerling, Niehoff, Braitmaier, Stretzel, Lüderitz, Keil (83. Gallert), Bressel (75. Wachsmuth)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig, Wiedenbein, Theile (68. Menge), Allner, Genschmar, Tunsch, Stender (59. Bergmann), Lippoldt (56. Qaderi), Conrad, Simon

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50