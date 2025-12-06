Dem SV Darlingerode/Drübeck gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die VfB Germania Halberstadt 2 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halberstadt durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Franz Lüderitz für Darlingerode/Drübeck traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Darlingerode/Drübeck noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Hendryk Stretzel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck führt mit 2:0 – 62. Minute

Nur zwei Minuten später konnte Lüderitz (Darlingerode/Drübeck) den Ball erneut über die Linie bringen (64.). Mit 3:0 verließen die Ilsenburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Darlingerode/Drübeck sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Lüderitz, Bressel (75. Wachsmuth), Trute, Braitmaier, Festerling, Niehoff, Stretzel, Boje (80. Mahrholz), Keil (83. Gallert)

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wiedenbein, Theile (68. Menge), Conrad, Allner, Stender (59. Bergmann), Wenig, Genschmar, Tunsch, Lippoldt (56. Qaderi), Simon

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50