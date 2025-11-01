Der SV Darlingerode/Drübeck hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit 1:4 (0:3).

SV Darlingerode/Drübeck unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das Spiel zwischen Darlingerode/Drübeck und Atzendorf/Förderstedt ist mit einer klaren 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Schon kurz nach Spielstart schoss Justin Hoppmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (5.).

SV Darlingerode/Drübeck gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 5

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Darlingerode/Drübeck musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Daniel Pfau den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 ausbaute (64.). Damit war der Sieg der Staßfurter gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Krebs, Stretzel (76. Gallert), Wachsmuth, Niehoff, Kühne (81. Bressel), Lüderitz (55. Röder), Trute, Boje, Keck, Weidner

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Maier (74. Früchtel), Tupy, Hoppmann, Camsky, Smetana, Hengstmann, Machacek, Pfau, Tolle, Wolter

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65