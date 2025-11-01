Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Samstag war der SV Darlingerode/Drübeck gegenüber der ZLG Atzendorf/Förderstedt machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

SV Darlingerode/Drübeck verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt

Ilsenburg (Harz)/MTU. Vor 65 Zuschauern hat sich das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:4 (0:3) gegen Atzendorf/Förderstedt geschlagen geben müssen.

Justin Hoppmann (ZLG Atzendorf/Förderstedt) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (5.).

SV Darlingerode/Drübeck gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 5

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Darlingerode/Drübeck steckte einmal Gelb ein.

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Daniel Pfau (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen (64.). Mit 4:1 gingen die Staßfurter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje, Kühne (81. Bressel), Weidner, Lüderitz (55. Röder), Stretzel (76. Gallert), Niehoff, Krebs, Trute, Wachsmuth, Keck

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Wolter, Camsky, Tupy, Tolle, Hoppmann, Smetana, Maier (74. Früchtel), Hengstmann, Pfau, Machacek

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65