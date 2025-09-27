Für den SV Darlingerode/Drübeck endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 6:7 (3:3).

Gleich nach Spielstart schoss Nils Keil das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Ilsenburger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Keil der Torschütze (17.).

Doppelpack von Nils Keil bringt SV Darlingerode/Drübeck 2:0 in Führung – Minute 17

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Wernigeroder dran: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Ilsenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Max Boje versenkte den Ball in der 40. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wernigeroder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Patrik Peszt schoss und traf in der 50. Minute. Es wollte den Wernigerodern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Christoph Braitmaier traf in der 60. Minute. Gleichstand. Der FC Einheit Wernigerode II konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Schmidt schoss und traf in der 68. Spielminute noch einmal per Strafstoß. Die Ilsenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Hendryk Stretzel schoss und traf in Spielminute 71. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wernigeroder konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Franz Vollmer traf in der 72. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Boje den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Ilsenburger aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Weidner (54. Stretzel), Braitmaier, Niehoff, Festerling, Kühne, Keil, Boje, Keck (76. Krebs), Bressel, Lüderitz

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Blecker, Schmidt, Beddigs, Foltis, Riemann (65. Vollmer), Kodatis (88. Niehoff), Böhme, Herbst (76. Clemens), Kläfker (85. Reitmann), Peszt

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59