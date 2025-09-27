Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II heimste der SV Einheit Bernburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Bernburg/MTU. Auf dem Sportplatz Einheit haben 62 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Die Bernburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Weber (71. Kohl), Kuhn, Ehrich, Walter (58. Homri), Krüger, Pundzin (88. Y. J. Krug), Haiduk, Kupka (46. Apel), M. Krug

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Bollmann (81. Donner), Hotopp, Reuss, Gödeke, Urban, Kolbe (64. Hess), Sielaff (46. Klaus), Donner, Hanns, Berndt

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62