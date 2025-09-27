Ergebnis 5. Spieltag SV Einheit Bernburg holt sich engen Triumph gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:0
Der SV Einheit Bernburg sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.
Bernburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Einheit Bernburg und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 62 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Einheit live dabei.
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Bernburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 5
Der SV Einheit Bernburg sicherte sich somit Platz acht.
Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
SV Einheit Bernburg: Käding – Kupka (46. Apel), Walter (58. Homri), Weber (71. Kohl), M. Krug, Krüger, Haiduk, Pundzin (88. Y. J. Krug), Kuhn, Ehrich, Fischer
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Kolbe (64. Hess), Gödeke, Donner, Sielaff (46. Klaus), Reuss, Bollmann (81. Donner), Urban, Hanns, Hotopp, Berndt
Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62