Der SV Einheit Bernburg sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

SV Einheit Bernburg holt sich engen Triumph gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:0

Bernburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Einheit Bernburg und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 62 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Einheit live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Der SV Einheit Bernburg sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Kupka (46. Apel), Walter (58. Homri), Weber (71. Kohl), M. Krug, Krüger, Haiduk, Pundzin (88. Y. J. Krug), Kuhn, Ehrich, Fischer

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Kolbe (64. Hess), Gödeke, Donner, Sielaff (46. Klaus), Reuss, Bollmann (81. Donner), Urban, Hanns, Hotopp, Berndt

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62