Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Sven Hahmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lukas Klein das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (40.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Langenstein kassierte einmal Gelb (51.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Osterwiecker Mannschaft erzielen (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Klein (78. K. Badstübner), Meyer, Hildach, Schmidt (70. Kessler), Krumpach, Gens, Sobert, Stingl, Steinke (70. Dzial), Diefert (70. G. Badstübner)

SV Langenstein: Eitz – Neutzner, Bellan, Priese, Hanke, Ferdenus, Schulze, Götting, Rappe (85. Eska), Pinta (71. Holtzheuer), Hoeft

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226