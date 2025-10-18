Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den SV Langenstein.

Lukas Klein (SV Eintracht Osterwieck) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein kassierte einmal Gelb (51.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Christoph Pinta (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In Minute 59 fiel der finale Treffer der Partie. 14 Minuten nach der Pause gelang es Kevin Hildach, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Osterwiecker zu entscheiden (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Sobert, Klein (78. K. Badstübner), Krumpach, Hildach, Gens, Meyer, Schmidt (70. Kessler), Stingl, Diefert (70. G. Badstübner), Steinke (70. Dzial)

SV Langenstein: Eitz – Pinta (71. Holtzheuer), Priese, Rappe (85. Eska), Bellan, Ferdenus, Hoeft, Hanke, Schulze, Götting, Neutzner

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226