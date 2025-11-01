Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den Blankenburger FV.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Marcel Kautz (Calbe) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Osterwiecker legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Robin Diefert der Torschütze (48.).

SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 vorne – Minute 48

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Simon Müller (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – K. Hildach, Gens, Meyer, K. Badstübner (75. Bormann), Sobert, Diefert (65. G. Badstübner), Steinke (61. Dzial), Kessler (46. Klein), Schmidt (90. Stingl), Krumpach

Blankenburger FV: Effler – Schwarzenberg, Huch, Kuhbach, Schröder, Matthes, Paul, Schnabel (57. Alhndi), Müller, Reinhardt, Heindorf (71. Alhndi)

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152