Dem SV Eintracht Osterwieck gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den FC Hettstedt mit 5:3 (2:3) zu besiegen. 124 Zuschauer waren live dabei.

Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (2:3).

Nach nur 13 Minuten schoss Basel Alkabib das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ricardo Wagner (17.) erzielt wurde.

17. Minute SV Eintracht Osterwieck auf Augenhöhe mit FC Hettstedt – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hettstedter legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Lucas Doberenz traf in Spielminute 18 zum zweiten Mal, gefolgt von Basel Alkabib (21.). Es wollte den Hettstedtern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Philipp Matzelt traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Etienne Katzorke und Malte Bormann (81., 82.). Spielstand 4:3 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Katzorke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – FC Hettstedt

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Matzelt, Gens, Torbahn, Scholz (46. Bormann), Meyer, Diefert (26. Katzorke), Wagner (72. Schulz), Ballhausen (46. Duwensee), Großhennig, Riefenstahl

FC Hettstedt: Honigmann – Kosko, Wienholz, Svitiukha, Doberenz, Krey, Döring, Alkabib (75. Alkabib), Prokhorenko, Stein, Lettau

Tore: 0:1 Basel Alkabib (13.), 1:1 Ricardo Wagner (17.), 1:2 Lucas Doberenz (18.), 1:3 Basel Alkabib (21.), 2:3 Philipp Matzelt (45.+1), 3:3 Etienne Katzorke (81.), 4:3 Malte Bormann (82.), 5:3 Etienne Katzorke (90.+3); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Torsten Meiners; Zuschauer: 124