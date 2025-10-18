Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Sven Hahmann am Ende der ersten Halbzeit, als Lukas Klein für Osterwieck traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Langenstein kassierte einmal Gelb (51.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Christoph Pinta (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

SV Eintracht Osterwieck und SV Langenstein – 1:1 in Minute 52

In Minute 59 fiel das letzte Tor der Partie. 14 Minuten nach Anpfiff gelang es Kevin Hildach, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Osterwiecker zu entscheiden (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Diefert (70. G. Badstübner), Krumpach, Hildach, Sobert, Meyer, Klein (78. K. Badstübner), Stingl, Steinke (70. Dzial), Schmidt (70. Kessler), Gens

SV Langenstein: Eitz – Pinta (71. Holtzheuer), Neutzner, Hoeft, Götting, Ferdenus, Priese, Hanke, Schulze, Rappe (85. Eska), Bellan

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226