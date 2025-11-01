Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den Blankenburger FV heimste der SV Eintracht Osterwieck am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0). Schiri Marcel Kautz (Calbe) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Osterwiecker legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Robin Diefert der Torschütze (48.).

48. Minute: SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 Vorsprung

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Simon Müller, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Schmidt (90. Stingl), Kessler (46. Klein), Sobert, K. Hildach, Gens, Diefert (65. G. Badstübner), Meyer, Steinke (61. Dzial), Krumpach, K. Badstübner (75. Bormann)

Blankenburger FV: Effler – Huch, Schnabel (57. Alhndi), Müller, Schröder, Reinhardt, Paul, Schwarzenberg, Matthes, Heindorf (71. Alhndi), Kuhbach

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152