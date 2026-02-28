Der SV Eintracht Osterwieck unter Leitung von Coach Sven Hahmann feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Darlingerode/Drübeck mit einem 6:1 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Osterwieck/MTU. 6:1 (4:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Besucher aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

In Minute 13 schoss Robin Diefert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Benny Lukas Meyer den Ball ins Netz (19.).

SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 vorne – Minute 19

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Florian Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Schmidt (79. Marchlewsky), Krumpach, K. Hildach, Steinke (69. G. Badstübner), Stingl (69. Bormann), Meyer, Diefert, Gens (69. Kessler), K. Badstübner, Klein

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Lüderitz, Mahrholz (47. Wachsmuth), Keil, Stretzel, Trute, Kühne, Braitmaier, Bressel (50. Festerling), Boje (64. Egler), Keck

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127