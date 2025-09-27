Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Sven Hahmann und sein Team SV Eintracht Osterwieck gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Osterwieck/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 135 Besuchern des Sportzentrums geboten. Die Osterwiecker waren den Gästen aus Plötzkau mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Osterwiecker waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Lukas Klein erzielt.

Minute 34: SV Eintracht Osterwieck liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Justin Steinke in Minute 58. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Kevin Hildach den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Osterwiecker gesichert. Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Plötzkau 1921

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Krumpach, Stingl (80. Bormann), Hildach (80. Großhennig), Matzelt (80. G. Badstübner), Meyer, K. Badstübner, Schmidt (33. Kessler), Dzial, Steinke (69. Sobert), Klein

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hoppe (51. Weirauch), Sack, Van Linthout, Kluge (52. Bartel), Mäkel, Christmann, Döltz (80. Popp), Hesse, Gruschetzki, Reiners

Tore: 1:0 Tim Stingl (3.), 2:0 Lukas Klein (34.), 3:0 Tim Stingl (45.+2), 4:0 Justin Steinke (58.), 5:0 Kevin Hildach (80.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Detlev Charwat; Zuschauer: 135