Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem SV Eintracht Osterwieck ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den Blankenburger FV.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Marcel Kautz (Calbe) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwieck noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor durch Robin Diefert erzielt.

SV Eintracht Osterwieck führt in Minute 48 mit 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Simon Müller (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Steinke (61. Dzial), Sobert, Meyer, K. Hildach, Kessler (46. Klein), Krumpach, Gens, Diefert (65. G. Badstübner), Schmidt (90. Stingl), K. Badstübner (75. Bormann)

Blankenburger FV: Effler – Schröder, Huch, Müller, Reinhardt, Kuhbach, Schnabel (57. Alhndi), Paul, Schwarzenberg, Heindorf (71. Alhndi), Matthes

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152