Der SV Eintracht Osterwieck sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den Blankenburger FV.

Osterwieck/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV am Samstag 3:2 (1:0) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Marcel Kautz (Calbe) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwieck noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor durch Robin Diefert erzielt.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Osterwieck – Minute 48

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Simon Müller (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Gens, Meyer, Krumpach, Kessler (46. Klein), K. Badstübner (75. Bormann), K. Hildach, Diefert (65. G. Badstübner), Sobert, Schmidt (90. Stingl), Steinke (61. Dzial)

Blankenburger FV: Effler – Schröder, Kuhbach, Huch, Heindorf (71. Alhndi), Schwarzenberg, Schnabel (57. Alhndi), Matthes, Reinhardt, Müller, Paul

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152