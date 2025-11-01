Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den Blankenburger FV heimste der SV Eintracht Osterwieck am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:0). Schiedsrichter Marcel Kautz (Calbe) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

In Minute 16 schoss Kevin Hildach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwieck noch einen drauf: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor durch Robin Diefert erzielt.

SV Eintracht Osterwieck führt nach 48 Minuten 2:0

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Simon Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Blankenburger aber nicht mehr aufholen. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Meyer, Gens, K. Hildach, Krumpach, Diefert (65. G. Badstübner), Sobert, Kessler (46. Klein), Schmidt (90. Stingl), Steinke (61. Dzial), K. Badstübner (75. Bormann)

Blankenburger FV: Effler – Schröder, Paul, Heindorf (71. Alhndi), Kuhbach, Schwarzenberg, Matthes, Huch, Schnabel (57. Alhndi), Müller, Reinhardt

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152