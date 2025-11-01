Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem SV Eintracht Osterwieck ein 3:2 (1:0)-Triumph über den Blankenburger FV.

Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der Blankenburger FV haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:0). Schiedsrichter Marcel Kautz (Calbe) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Kevin Hildach traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Osterwiecker in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV Eintracht Osterwieck – Minute 48

Und auch Tor Nummer drei konnte der Blankenburg-Torwart nicht verhindern (61.). Der Vorsprung des SV Eintracht Osterwieck schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Scheppers kämpfte weiter und in Minute 69 gelang Mohamed Alhndi endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Simon Müller, den Ball ins Netz zu befördern (87.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom SV Eintracht Osterwieck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Blankenburger FV

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Gens, Kessler (46. Klein), K. Hildach, Diefert (65. G. Badstübner), Meyer, Sobert, K. Badstübner (75. Bormann), Schmidt (90. Stingl), Steinke (61. Dzial), Krumpach

Blankenburger FV: Effler – Schröder, Müller, Kuhbach, Reinhardt, Heindorf (71. Alhndi), Paul, Schwarzenberg, Huch, Schnabel (57. Alhndi), Matthes

Tore: 1:0 Kevin Hildach (16.), 2:0 Robin Diefert (48.), 3:0 Kevin Hildach (61.), 3:1 Mohamed Alhndi (69.), 3:2 Simon Müller (87.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Steffen Krause, Nick Seydlitz; Zuschauer: 152