Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Lukas Klein (SV Eintracht Osterwieck) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Christoph Pinta (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

14 Minuten nach der Pause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Osterwiecker Elf erzielen (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Stingl, Schmidt (70. Kessler), Krumpach, Sobert, Gens, Klein (78. K. Badstübner), Steinke (70. Dzial), Meyer, Diefert (70. G. Badstübner), Hildach

SV Langenstein: Eitz – Rappe (85. Eska), Priese, Hanke, Götting, Schulze, Bellan, Pinta (71. Holtzheuer), Ferdenus, Hoeft, Neutzner

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226