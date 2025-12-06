Fußball-Landesklasse 3: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Osterwieck vor 103 Zuschauern gegen die Germania Wernigerode mit einem souveränen 8:0 (3:0) durch.

Osterwieck/MTU. Die Osterwiecker haben am Samstag dem Rivalen aus Wernigerode souveräne acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Nach lediglich 14 Minuten schoss Kevin Hildach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tim Stingl den Ball ins Netz (17.).

Minute 17: SV Eintracht Osterwieck baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Stingl den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:0 festigte (71.). Damit war der Erfolg der Osterwiecker gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Kessler (46. Diefert), Schmidt, K. Hildach, Gens (55. G. Badstübner), Meyer, K. Badstübner (55. Sobert), Klein (74. Steinmetzer), Steinke (55. Dzial), Stingl, Krumpach

Germania Wernigerode: Kubanek – Hahne, Preuß (61. Kugenbuch), Thiel, Seil, Wagner, Hahne, Stechhahn, Seil, Seil, Müller

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103