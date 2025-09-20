Der SV Langenstein unter Leitung von Coach Matthias Pokorny feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Langenstein/MTU. Die 45 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Langensteiner besiegten die Gäste aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Kevin Rappe für Langenstein traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Langensteiner legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Gerrit Maurice Hoeft der Torschütze.

SV Langenstein mit 2:0 vorne – 34. Minute

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Christoph Pinta ersetzte Daniel Holtzheuer und Sebastian Bellan kam rein für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite sprangen Tyler Kumbu für Alexander Weber und Yves Jason Krug für Nevio Kupka ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Einheit Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Christoph Pinta den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (85.). Damit war der Triumph der Langensteiner gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Schulmeyer (61. S. Bellan), Rappe, Holtzheuer (61. Pinta), Ferdenus, Götting, Hoeft (72. Priese), Gifhorn (72. Eska), Schulze, Krumnow, Neutzner (80. Herrmann)

SV Einheit Bernburg: Käding – Krug, Schaaf, Homri (46. Lorenz), Fischer, Weber (64. Kumbu), Ehrich, Pundzin (46. Walter), Kuhn, Kupka (80. Krug), Krüger

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45