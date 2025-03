Am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der SV Langenstein vor 41 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens freuen.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 41 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Gerrit Maurice Hoeft das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste zweimal Gelb hinnehmen (19.). Doch die Bördeländer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 33 wurde das Gegentor durch Nico Kietzmann erzielt.

Unentschieden. Langensteins Hoeft konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Max Eichstaedt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (68.). Damit war der Erfolg der Langensteiner gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Langenstein: Eitz – Eichstaedt (90. Schulze), Liebing (77. Hochschild), Rappe, Bellan, Gifhorn, Pinta (66. Holtzheuer), Priese, Hoeft (80. T. Herrmann), Hanke (71. Eska), Götting

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Meinecke, Richter, Junge (76. Rotte), Schmidt, Kietzmann (66. Brandt), Stüber (66. Seydlitz), Baartz (9. Dörner), Braunert, Schumann

Tore: 1:0 Gerrit Maurice Hoeft (3.), 1:1 Nico Kietzmann (33.), 2:1 Gerrit Maurice Hoeft (58.), 3:1 Max Eichstaedt (68.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Michael Eitz, Finn Lukas Seiler; Zuschauer: 41