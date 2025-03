Langenstein/MTU. Die 41 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Langensteiner schlugen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens mit 3:1 (1:1) souverän.

Gerrit Maurice Hoeft (SV Langenstein) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste zweimal Gelb hinnehmen (19.). Die Langensteiner konterten in der 33. Spielminute. Diesmal war Nico Kietzmann der Torschütze.

SV Langenstein und TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 1:1 in Minute 33

Unentschieden. Langensteins Hoeft konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein.

In Minute 68 fiel das letzte Tor der Partie. 23 Minuten nach Anpfiff gelang es Max Eichstaedt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (68.). In Spielminute 80 handelte sich der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn, Hanke (71. Eska), Bellan, Eichstaedt (90. Schulze), Rappe, Pinta (66. Holtzheuer), Hoeft (80. T. Herrmann), Götting, Priese, Liebing (77. Hochschild)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Junge (76. Rotte), Ostwald, Braunert, Kietzmann (66. Brandt), Schumann, Schmidt, Baartz (9. Dörner), Richter, Meinecke, Stüber (66. Seydlitz)

Tore: 1:0 Gerrit Maurice Hoeft (3.), 1:1 Nico Kietzmann (33.), 2:1 Gerrit Maurice Hoeft (58.), 3:1 Max Eichstaedt (68.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Michael Eitz, Finn Lukas Seiler; Zuschauer: 41