Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der SV Langenstein von Coach Matthias Pokorny aus dem Spiel mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Kevin Rappe für Langenstein traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Langensteiner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor durch Gerrit Maurice Hoeft erzielt.

Minute 34: SV Langenstein baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Langensteiner brach nicht ab. Minute 52: Langenstein traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Hoeft ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christoph Pinta wurde für Daniel Holtzheuer eingesetzt und Sebastian Bellan für Bryan Schulmeyer. Auf der Gastseite räumten Alexander Weber für Tyler Kumbu und Nevio Kupka für Yves Jason Krug den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Einheit Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Langenstein hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Matthias Pokorny.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Christoph Pinta (Langenstein) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Langensteiner den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – SV Einheit Bernburg

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Schulze, Holtzheuer (61. Pinta), Ferdenus, Götting, Neutzner (80. Herrmann), Gifhorn (72. Eska), Schulmeyer (61. S. Bellan), Hoeft (72. Priese), Rappe

SV Einheit Bernburg: Käding – Homri (46. Lorenz), Schaaf, Kuhn, Pundzin (46. Walter), Ehrich, Krüger, Kupka (80. Krug), Krug, Fischer, Weber (64. Kumbu)

Tore: 1:0 Kevin Rappe (6.), 2:0 Gerrit Maurice Hoeft (34.), 3:0 Gerrit Maurice Hoeft (52.), 4:0 Christoph Pinta (85.); Schiedsrichter: Steffen Müller-Kreuzburg (Wanzleben-Börde); Assistenten: Daniel Schlüter, Stefan Knorr; Zuschauer: 45