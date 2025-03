Dem SV Langenstein glückte es am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 41 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Langenstein/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 41 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Langensteiner setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Gerrit Maurice Hoeft für Langenstein traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte zweimal Gelb (19.). Die Langensteiner konterten in der 33. Minute. Diesmal war Nico Kietzmann der Torschütze.

SV Langenstein Kopf an Kopf mit TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – 1:1 in Minute 33

Unentschieden. Langensteins Hoeft konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein.

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Max Eichstaedt (Langenstein) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:1 gingen die Langensteiner als Sieger vom Platz. In Spielminute 80 handelte sich der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Langenstein: Eitz – Priese, Pinta (66. Holtzheuer), Gifhorn, Rappe, Bellan, Liebing (77. Hochschild), Hanke (71. Eska), Eichstaedt (90. Schulze), Götting, Hoeft (80. T. Herrmann)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Baartz (9. Dörner), Kietzmann (66. Brandt), Schumann, Schmidt, Junge (76. Rotte), Richter, Meinecke, Stüber (66. Seydlitz), Braunert

Tore: 1:0 Gerrit Maurice Hoeft (3.), 1:1 Nico Kietzmann (33.), 2:1 Gerrit Maurice Hoeft (58.), 3:1 Max Eichstaedt (68.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Michael Eitz, Finn Lukas Seiler; Zuschauer: 41