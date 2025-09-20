Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 5:1 (4:0) ging der SV Plötzkau 1921 von Trainer Christian Bilkenroth aus dem Spiel mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Plötzkau/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Rivalen aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 5:1 (4:0) für die Plötzkauer.

Hendrik Kluge (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Amon Van Linthout (7.) erzielt wurde.

SV Plötzkau 1921 in Minute 7 2:0 in Führung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Sack (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge (46. Hoppe), Hesse, Gebbert, Christmann (46. Bartel), Döltz (46. Fechtner), Weirauch (76. Beck), Reiners (46. Zimmermann), Gruschetzki, Sack, Van Linthout

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Festerling, Boje, Trute (81. Mahrholz), Lüderitz, Keck, Kühne (81. Gallert), Keil (77. Schumann), Braitmaier, Bressel, Niehoff (53. Wachsmuth)

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110