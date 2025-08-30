Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 4:0 (0:0) ging der SV Plötzkau 1921 von Trainer David Hildebrandt aus dem Kräftemessen mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Plötzkau/MTU. Die 192 Besucher des Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plötzkauer schlugen das Team aus Bernburg mit 4:0 (0:0) deutlich.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Constantin Döltz für Plötzkau traf und in Spielminute 57 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Mario Hesse (61.) erzielt wurde.

Minute 61: SV Plötzkau 1921 liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Plötzkauer brach nicht ab. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Pascal Fechtner, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Plötzkauer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Sack, Hesse, Kluge, Bartel (56. Hoppe), Mäkel (78. Popp), Christmann (78. Zimmermann), Van Linthout, Gruschetzki, Gebbert (65. Fechtner), Döltz (78. Böber)

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Kuhn (79. Krug), Haiduk, Krug, Homri (62. Kohl), Schaaf, Walcer (46. Kupka), Apel, Pundzin (46. Schwarz), Ehrich (75. Zavatta)

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192