Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 5:1 (1:1) ging der SV Plötzkau 1921 von Coach Christian Bilkenroth aus dem Duell mit der ZLG Atzendorf/Förderstedt vom Platz.

Plötzkau/MTU. 5:1 (1:1) in Plötzkau: Ganze fünf Bälle hat das Team von Christian Bilkenroth, der SV Plötzkau 1921, am Samstag im Tor der Besucher aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Hannes Gruschetzki (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plötzkauer konterten in der 44. Spielminute. Diesmal war Sebastian Tolle der Torschütze.

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Hesse, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Von Lachner (66. Beck), Hesse, Kluge, Reiners, Hoppe (78. Fricke), Weirauch (66. Drici), Döltz (46. Horner), Bartel (78. Zimmermann), Van Linthout, Gruschetzki

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Smetana, Maier (73. Löbel), Tolle, Camsky, Raschek, Tupy, Bock, Wolter, Hoppmann, Pfau

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78