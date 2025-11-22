Dem SV Plötzkau 1921 gelang es am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 95 Zuschauer waren live dabei.

Plötzkau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 95 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Ilsenburg durch.

Gleich nach Spielstart schoss Hannes Gruschetzki das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (20.).

Der Siegeszug der Plötzkauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bilkenroth im gegnerischen Tor. Van Linthout traf in Minute 80 und Gruschetzki in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Schon drei Spielminuten darauf konnte Vincent Papner (Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Ilsenburg erzielen (90.). Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Plötzkau 1921: Kaufmann – Van Linthout (82. Zimmermann), Mäkel (46. Weirauch), Sack, Reiners, Hesse (46. Horner), Hoppe (75. Gebbert), Kluge, Gruschetzki, Von Lachner, Bartel

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Berndt, Papner, Reuss (82. Waldmann), Hinze (82. Kiefer Morobel), Donner, Donner, Hanns, Bollmann, Abel, Klaus

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (7.), 2:0 Amon Van Linthout (20.), 3:0 Amon Van Linthout (80.), 4:0 Hannes Gruschetzki (87.), 4:1 Vincent Papner (90.); Zuschauer: 95