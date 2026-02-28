Einen 3:2 (3:1)-Heimerfolg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt heimste der SV Plötzkau 1921 am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Calvin Peschek das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 36 wurde das Gegentor durch Sebastian Horner erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Plötzkau 1921 gegen SC Germ.1993 Kroppenstedt – 36. Minute

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Die Partie blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Felix Helbig den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (53.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Kroppenstedter aber nicht mehr aufholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Drici (70. Döltz), Van Linthout, Mäkel (78. Weirauch), Sack, Hoppe, Horner (70. Von Lachner), Beck, Gruschetzki, Kluge, Reiners

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Gruhle, Zeppernick (27. Stein), Helbig, Peschek (38. Franke), Hoffmann, Seibert, Liehr, Scheunert, Bode, Böttger

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174