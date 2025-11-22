Dem SV Plötzkau 1921 glückte es am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 95 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Plötzkau/MTU. Die 95 Besucher des Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plötzkauer besiegten das Team aus Ilsenburg mit 4:1 (2:0) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Hannes Gruschetzki das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Plötzkauer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Amon Van Linthout der Torschütze (20.).

SV Plötzkau 1921 liegt in Minute 20 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Van Linthout traf in Minute 80 und Gruschetzki in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Vincent Papner den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Ilsenburg erlangte (90.). Die Plötzkauer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Plötzkau 1921: Kaufmann – Von Lachner, Sack, Bartel, Reiners, Hoppe (75. Gebbert), Gruschetzki, Van Linthout (82. Zimmermann), Mäkel (46. Weirauch), Hesse (46. Horner), Kluge

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Bollmann, Abel, Hinze (82. Kiefer Morobel), Reuss (82. Waldmann), Klaus, Berndt, Papner, Hanns, Donner, Donner

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (7.), 2:0 Amon Van Linthout (20.), 3:0 Amon Van Linthout (80.), 4:0 Hannes Gruschetzki (87.), 4:1 Vincent Papner (90.); Zuschauer: 95