Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode II fuhr der SV Plötzkau 1921 am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Plötzkau/MTU. Plötzkau – Wernigerode: Nachdem der SV Plötzkau 1921 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plötzkauer revanchieren: In Minute 78 wurde das Gegentor durch Toni-Raik Böber erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

SV Plötzkau 1921 und FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 78

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hendrik Kluge den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Weirauch, Bartel (47. Fechtner), Sack, Gebbert, Reiners (60. Von Lachner), Gruschetzki, Döltz (70. Böber), Hesse, Kluge, Van Linthout

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Vollmer (40. Foltis), Müller, Schmidt, Schlichting (46. Ibrahim), Peszt, Kodatis (60. Pandyal), Schmidt, Blecker, Radomski (81. Dannhauer), Beddigs (81. Böhme)

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80