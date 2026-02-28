Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem SV Plötzkau 1921 ein 3:2 (3:1)-Heimsieg über den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Plötzkau/MTU. Der SV Plötzkau 1921 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Calvin Peschek (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Sebastian Horner den Ball ins Netz.

36. Minute SV Plötzkau 1921 auf Augenhöhe mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1

Tor Nummer drei schoss Paul Hoppe für Plötzkau (39.). Es blieb spannend. Sebastian Horner (Plötzkau) traf in Minute 40. Spielstand 3:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Felix Helbig (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (53.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Plötzkau 1921 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Plötzkau 1921: Kaufmann (67. Käding) – Beck, Gruschetzki, Van Linthout, Hoppe, Horner (70. Von Lachner), Mäkel (78. Weirauch), Sack, Reiners, Kluge, Drici (70. Döltz)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Bode, Böttger, Helbig, Hoffmann, Peschek (38. Franke), Zeppernick (27. Stein), Scheunert, Seibert, Liehr, Gruhle

Tore: 0:1 Calvin Peschek (1.), 1:1 Sebastian Horner (36.), 2:1 Paul Hoppe (39.), 3:1 Sebastian Horner (40.), 3:2 Felix Helbig (53.); Zuschauer: 174