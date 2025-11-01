Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II fuhr der SV Plötzkau 1921 am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Plötzkau/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Plötzkau 1921 nach einem klaren Rückstand den FC Einheit Wernigerode II mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plötzkauer revanchieren: In Minute 78 wurde das Gegentor durch Toni-Raik Böber erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hendrik Kluge den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (84.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – FC Einheit Wernigerode II

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Reiners (60. Von Lachner), Sack, Hesse, Gebbert, Bartel (47. Fechtner), Döltz (70. Böber), Van Linthout, Weirauch, Kluge

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Müller, Schmidt, Radomski (81. Dannhauer), Blecker, Schlichting (46. Ibrahim), Vollmer (40. Foltis), Schmidt, Peszt, Kodatis (60. Pandyal), Beddigs (81. Böhme)

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (8.), 1:1 Toni-Raik Böber (78.), 2:1 Hendrik Kluge (84.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Frank Hoffmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 80